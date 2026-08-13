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Air Jordan Mule SE-mules til kvinder - Off Noir/Chalk/Metallic Gold

Air Jordan Mule SE

Mules til kvinder

1.199 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Jordan Mule kombinerer en klassisk loafer-overdel, en blød skumplatform og klassisk Jordan-stil. Du får en elegant og behagelig sko, der er solid nok til hverdagsbrug. Sidevæggen i gummi giver dig et firkantet look, mens førsteklasses detaljer tilføjer et elegant touch.


  • Vist farve: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Stylenr.: IV5070-001

Air Jordan Mule SE

1.199 kr.

Air Jordan Mule kombinerer en klassisk loafer-overdel, en blød skumplatform og klassisk Jordan-stil. Du får en elegant og behagelig sko, der er solid nok til hverdagsbrug. Sidevæggen i gummi giver dig et firkantet look, mens førsteklasses detaljer tilføjer et elegant touch.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Skumplatformen kombineres med gummisider, hvilet skaber et firkantet look uden ekstra vægt.
  • Træk-på-konstruktionen lader dig komme hurtigt ud af døren.

Produktoplysninger

  • Overdel i læder
  • Lav krave
  • Vist farve: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Stylenr.: IV5070-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

4.7 stjerner

  • Great style

    sister35

    Love the style! When are you going to bring the cow print back?

  • Keep making the mules !

    Steph22bball

    This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!

  • These mules are beautiful

    Claudia669859503

    I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly

Air Jordan Mule SE-mules til kvinder

Air Jordan Mule SE

1.199 kr.

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