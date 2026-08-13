Air Jordan Mule SE-mules til kvinder

Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Jordan Mule kombinerer en klassisk loafer-overdel, en blød skumplatform og klassisk Jordan-stil. Du får en elegant og behagelig sko, der er solid nok til hverdagsbrug. Sidevæggen i gummi giver dig et firkantet look, mens førsteklasses detaljer tilføjer et elegant touch.
Air Jordan Mule SE
Air Jordan Mule kombinerer en klassisk loafer-overdel, en blød skumplatform og klassisk Jordan-stil. Du får en elegant og behagelig sko, der er solid nok til hverdagsbrug. Sidevæggen i gummi giver dig et firkantet look, mens førsteklasses detaljer tilføjer et elegant touch.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.7 stjerner
Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Keep making the mules !
Steph22bball
This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!
These mules are beautiful
Claudia669859503
I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly
Air Jordan Mule SE