billede 1 af 8
Genanvendte materialer
Air Jordan
Løbejakke til mænd
28% rabat
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte fibre
Klassisk træningsstil møder Jordans arv. Denne jakke giver letvægtskomfort i en silhuet, der er nem at lagdele. Diskrete detaljer repræsenterer Jumpman-traditionen.
- Vist farve: Off Noir
- Stylenr.: HV0081-045
Air Jordan
28% rabat
Klassisk træningsstil møder Jordans arv. Denne jakke giver letvægtskomfort i en silhuet, der er nem at lagdele. Diskrete detaljer repræsenterer Jumpman-traditionen.
Produktoplysninger
- Importeret
- Forside af hoveddelsmateriale: 100% nylon, bagside af hoveddelsmateriale: 100% polyester
- Maskinvask
- Vist farve: Off Noir
- Stylenr.: HV0081-045
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 184 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Air Jordan.
Air Jordan
28% rabat