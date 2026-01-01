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Air Jordan-løbejakke til mænd - Off Noir

Genanvendte materialer

Air Jordan

Løbejakke til mænd

28% rabat
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte fibre

Klassisk træningsstil møder Jordans arv. Denne jakke giver letvægtskomfort i en silhuet, der er nem at lagdele. Diskrete detaljer repræsenterer Jumpman-traditionen.


  • Vist farve: Off Noir
  • Stylenr.: HV0081-045

Air Jordan

28% rabat

Klassisk træningsstil møder Jordans arv. Denne jakke giver letvægtskomfort i en silhuet, der er nem at lagdele. Diskrete detaljer repræsenterer Jumpman-traditionen.

Produktoplysninger

  • Importeret
  • Forside af hoveddelsmateriale: 100% nylon, bagside af hoveddelsmateriale: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Vist farve: Off Noir
  • Stylenr.: HV0081-045

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 184 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

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    Air Jordan-løbejakke til mænd

    Air Jordan

    28% rabat

    Fuldend looket

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