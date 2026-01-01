Genanvendte materialer
Air Jordan
Dynejakke til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Når temperaturen begynder at falde, er det tid til at finde dynejakken frem. Denne har et heldækkende print, der er inspireret af en ikonisk MJ-plakat, og er fyldt med dunisolering, der giver behagelig varme. Tag den på, og hold dig varm.
- Vist farve: Sail
- Stylenr.: HV0629-133
Air Jordan
Når temperaturen begynder at falde, er det tid til at finde dynejakken frem. Denne har et heldækkende print, der er inspireret af en ikonisk MJ-plakat, og er fyldt med dunisolering, der giver behagelig varme. Tag den på, og hold dig varm.
Fordele
- Dunisoleringen holder dig varm uden ekstra vægt i en letvægtskonstruktion, der holder på varmen.
- Elastiksnor i kanten hjælper med at holde vind og vejr ude.
Produktoplysninger
- Importeret
- Hoveddel/for/indlægsfyld: 100% polyester. Fyld: grå andedun (mindst 75% dun)/(APA-version: 75% grå andedun/25% fjer).
- Maskinvask
- Vist farve: Sail
- Stylenr.: HV0629-133
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan