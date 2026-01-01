Air Jordan-dynejakke til mænd

Når temperaturen begynder at falde, er det tid til at finde dynejakken frem. Denne har et heldækkende print, der er inspireret af en ikonisk MJ-plakat, og er fyldt med dunisolering, der giver behagelig varme. Tag den på, og hold dig varm.

Vist farve: Sail

Stylenr.: HV0629-133