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Air Jordan 85-T-shirt til mænd - Old Royal

Air Jordan 85

T-shirt til mænd

249,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne klassiske T-shirt er fremstillet i behagelig bomuld og har en blød fornemmelse, der er ideel til hverdagsbrug.


  • Vist farve: Old Royal
  • Stylenr.: IF3910-417

Air Jordan 85

249,90 kr.

Denne klassiske T-shirt er fremstillet i behagelig bomuld og har en blød fornemmelse, der er ideel til hverdagsbrug.

Produktoplysninger

  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Old Royal
  • Stylenr.: IF3910-417

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

4.3 stjerner

  • Άριστη εξυπηρέτηση

    lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02

    Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

  • Giuseppe3b112acc47164e71822ec7e826ef8486

    materiale di qualità, yaglua M leggermente larga

Air Jordan 85-T-shirt til mænd

Air Jordan 85

249,90 kr.

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