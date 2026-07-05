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Air Jordan 85-T-shirt med grafik til mænd - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

T-shirt med grafik til mænd

299,90 kr.
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Repræsenter GOAT med denne dristige T-shirt med grafik, der er fremstillet i behagelig bomuld, så den er slidstærk til hverdagsbrug.


  • Vist farve: Varsity Maize/Lucky Green
  • Stylenr.: II5387-741

Air Jordan 85

299,90 kr.

Repræsenter GOAT med denne dristige T-shirt med grafik, der er fremstillet i behagelig bomuld, så den er slidstærk til hverdagsbrug.

Produktoplysninger

  • 100% bomuld
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Varsity Maize/Lucky Green
  • Stylenr.: II5387-741

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (5)

5 stjerner

  • Sehr chic und bequem

    HeikoK130691386

    Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.

  • Go Brazil!

    Brazil

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Great shirt

    Maureen

    [This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 85-T-shirt med grafik til mænd

Air Jordan 85

299,90 kr.

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