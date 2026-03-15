Air Jordan 6 Retro Low-sko til kvinder

35 år senere ser AJ6 stadig lige så godt ud, som den gjorde, da MJ vandt sin første ring. For at starte fejringen præsenterer vi en low-top blackout-version, der kun er til kvinderne i rummet. Hele skoen er lavet i førsteklasses læder og tekstiler. Og du ved, at de ikoniske detaljer er der – fra overlejringerne til den synlige Air til snørebåndslåsen.

Vist farve: sort/sort/sort

Stylenr.: IO9786-001