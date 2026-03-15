Air Jordan 6 Retro Low-sko til kvinder

Zentorian13c1114e94194999a6136fe5574e6b28
They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also
Klarna tilgængelig ved kassen.
35 år senere ser AJ6 stadig lige så godt ud, som den gjorde, da MJ vandt sin første ring. For at starte fejringen præsenterer vi en low-top blackout-version, der kun er til kvinderne i rummet. Hele skoen er lavet i førsteklasses læder og tekstiler. Og du ved, at de ikoniske detaljer er der – fra overlejringerne til den synlige Air til snørebåndslåsen.
Air Jordan 6 Retro Low
35 år senere ser AJ6 stadig lige så godt ud, som den gjorde, da MJ vandt sin første ring. For at starte fejringen præsenterer vi en low-top blackout-version, der kun er til kvinderne i rummet. Hele skoen er lavet i førsteklasses læder og tekstiler. Og du ved, at de ikoniske detaljer er der – fra overlejringerne til den synlige Air til snørebåndslåsen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4 stjerner
Zentorian13c1114e94194999a6136fe5574e6b28
They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also
Glow in the Dark
Simbac963616937
I didn’t even know they glow in the dark and the pony hair is great quality
Retro low top 6’s
CiTi
I love these shoes. I love the glow in the dark soles. Especially when I’m out at night.
Air Jordan 6 Retro Low
Kitty Ca$h leverer god stil, der kan følge med dit tempo – fra fitnesscenteret til efter fyraften. Day to Night-særkollektionen er designet med dette i mente og giver dig flere brugsmuligheder for hver piece.
Air Jordan 6 Low "Glow" er ikke tilfreds med lidt opmærksomhed – den stjæler rampelyset. Sålen, der lyser i mørke, og overdelen i pelset læder giver den helt ubestridelig flair.
Chunky sål. Stødabsorberende fodseng i skum. Perfekt stil. Hver gang. Denne udgave af Air Jordan 1-mule i Napa-læder bliver blødere, jo mere du har den på. Den elegante overdel i Summit White er altid en klassiker og har en glimtende detalje, der giver en stilfuld finish.
Hele ugen. Hele året. Se drøngodt ud hele døgnet med en stil, der altid er på toppen. Iøjnefaldende pieces som den vendbare bombervest i fauxpels og asymmetriske tanktoppe gør, at du kan nemt kan ryste lookposen.