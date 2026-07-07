Air Jordan 40-basketballsko

Air Jordan 40

1.099 kr. 1.499 kr. 27% rabat

Der er kun én måde at fejre 40 år med Air Jordans på. Du skal gøre det, der aldrig er blevet gjort før. For første gang har vi stablet en Zoom Strobel-enhed i fuld længde oven på ZoomX-skum i fuld længde, hvilket giver responsiv stødabsorbering på maratonniveau. Indvendige stropper på oversiden arbejder sammen med højkvalitetsmaterialerne, så du får den optimale fastholdelse. Det unikke sildebensformede grebsmønster under foden giver hurtige retningsskift, så forsvarsspillerne bliver rundtossede. Stødabsorbering. Affjedring. Greb. Det er næsten for nemt.

Eksplosiv stødabsorbering

For første gang i Jordan-historien kombinerer vi ZoomX-skum med en Zoom Strobel-enhed i fuld længde. Hvorfor? Så du får den responsive affjedring, som dine eksplosive bevægelser kræver, samt komfortabel stødabsorbering, der passer til maratonløbere.

Nytænkt fastholdelse

De seks indvendige webbing-stropper er kombineret med førsteklasses materialer i overdelen, så din fod holdes på plads, og du får optimal fastholdelse, når du bevæger dig fra side til side.

Solidt greb

Snyd alle forsvarsspillerne med det unikke 40 graders sildebensformede grebsmønster, der hjælper dig med at præstere på banen.