Air Jordan 40-basketballsko

Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Der er kun én måde at fejre 40 år med Air Jordans på. Du skal gøre det, der aldrig er blevet gjort før. For første gang har vi stablet en Zoom Strobel-enhed i fuld længde oven på ZoomX-skum i fuld længde, hvilket giver responsiv stødabsorbering på maratonniveau. Indvendige stropper på oversiden arbejder sammen med højkvalitetsmaterialerne, så du får den optimale fastholdelse. Det unikke sildebensformede grebsmønster under foden giver hurtige retningsskift, så forsvarsspillerne bliver rundtossede. Stødabsorbering. Affjedring. Greb. Det er næsten for nemt.
Air Jordan 40
Der er kun én måde at fejre 40 år med Air Jordans på. Du skal gøre det, der aldrig er blevet gjort før. For første gang har vi stablet en Zoom Strobel-enhed i fuld længde oven på ZoomX-skum i fuld længde, hvilket giver responsiv stødabsorbering på maratonniveau. Indvendige stropper på oversiden arbejder sammen med højkvalitetsmaterialerne, så du får den optimale fastholdelse. Det unikke sildebensformede grebsmønster under foden giver hurtige retningsskift, så forsvarsspillerne bliver rundtossede. Stødabsorbering. Affjedring. Greb. Det er næsten for nemt.
For første gang i Jordan-historien kombinerer vi ZoomX-skum med en Zoom Strobel-enhed i fuld længde. Hvorfor? Så du får den responsive affjedring, som dine eksplosive bevægelser kræver, samt komfortabel stødabsorbering, der passer til maratonløbere.
De seks indvendige webbing-stropper er kombineret med førsteklasses materialer i overdelen, så din fod holdes på plads, og du får optimal fastholdelse, når du bevæger dig fra side til side.
Snyd alle forsvarsspillerne med det unikke 40 graders sildebensformede grebsmønster, der hjælper dig med at præstere på banen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.7 stjerner
Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Shoe
JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74
Love the shoe. I did have to go up a full size.
Best silhouette in 25 years
eizenga13
Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.
Air Jordan 40