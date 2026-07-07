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Air Jordan 40-basketballsko - Metallic Copper/sort/Metallic Copper

Air Jordan 40

Basketballsko

27% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Der er kun én måde at fejre 40 år med Air Jordans på. Du skal gøre det, der aldrig er blevet gjort før. For første gang har vi stablet en Zoom Strobel-enhed i fuld længde oven på ZoomX-skum i fuld længde, hvilket giver responsiv stødabsorbering på maratonniveau. Indvendige stropper på oversiden arbejder sammen med højkvalitetsmaterialerne, så du får den optimale fastholdelse. Det unikke sildebensformede grebsmønster under foden giver hurtige retningsskift, så forsvarsspillerne bliver rundtossede. Stødabsorbering. Affjedring. Greb. Det er næsten for nemt.


  • Vist farve: Metallic Copper/sort/Metallic Copper
  • Stylenr.: IM8206-800

Air Jordan 40

27% rabat

Der er kun én måde at fejre 40 år med Air Jordans på. Du skal gøre det, der aldrig er blevet gjort før. For første gang har vi stablet en Zoom Strobel-enhed i fuld længde oven på ZoomX-skum i fuld længde, hvilket giver responsiv stødabsorbering på maratonniveau. Indvendige stropper på oversiden arbejder sammen med højkvalitetsmaterialerne, så du får den optimale fastholdelse. Det unikke sildebensformede grebsmønster under foden giver hurtige retningsskift, så forsvarsspillerne bliver rundtossede. Stødabsorbering. Affjedring. Greb. Det er næsten for nemt.

Eksplosiv stødabsorbering

For første gang i Jordan-historien kombinerer vi ZoomX-skum med en Zoom Strobel-enhed i fuld længde. Hvorfor? Så du får den responsive affjedring, som dine eksplosive bevægelser kræver, samt komfortabel stødabsorbering, der passer til maratonløbere.

Nytænkt fastholdelse

De seks indvendige webbing-stropper er kombineret med førsteklasses materialer i overdelen, så din fod holdes på plads, og du får optimal fastholdelse, når du bevæger dig fra side til side.

Solidt greb

Snyd alle forsvarsspillerne med det unikke 40 graders sildebensformede grebsmønster, der hjælper dig med at præstere på banen.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Metallic Copper/sort/Metallic Copper
  • Stylenr.: IM8206-800

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

4.7 stjerner

  • Edler Schuh

    Ansgar P.

    Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.

  • Shoe

    JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74

    Love the shoe. I did have to go up a full size.

  • Best silhouette in 25 years

    eizenga13

    Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.

Air Jordan 40-basketballsko

Air Jordan 40

27% rabat

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