Air Jordan 4 RM-sko til større børn

Når du leger hele dagen, har du brug for sko, der kan følge med. Disse sko, der er skabt til livet på farten, er en nyfortolkning det bedste fra AJ4 og har fokus på komfort og slidstyrke. Max Air hjælper med at affjedre hvert skridt. Derudover er dele af overdelen blandet sammen til en stærk, fleksibel ramme, der omslutter skoen for at føje lidt robusthed til dit daglige spil.

Vist farve: sort/Sail/Team Gold/Metallic Gold

Stylenr.: IM6033-010