Air Jordan 4 RM
Sko til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Når du leger hele dagen, har du brug for sko, der kan følge med. Disse sko, der er skabt til livet på farten, er en nyfortolkning det bedste fra AJ4 og har fokus på komfort og slidstyrke. Max Air hjælper med at affjedre hvert skridt. Derudover er dele af overdelen blandet sammen til en stærk, fleksibel ramme, der omslutter skoen for at føje lidt robusthed til dit daglige spil.
- Vist farve: sort/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Stylenr.: IM6033-010
Air Jordan 4 RM
Når du leger hele dagen, har du brug for sko, der kan følge med. Disse sko, der er skabt til livet på farten, er en nyfortolkning det bedste fra AJ4 og har fokus på komfort og slidstyrke. Max Air hjælper med at affjedre hvert skridt. Derudover er dele af overdelen blandet sammen til en stærk, fleksibel ramme, der omslutter skoen for at føje lidt robusthed til dit daglige spil.
Fordele
- Overdelen af ægte læder og kunstlæder tilføjer slidstyrke og struktur.
- Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
- Gummisålen hjælper med at give slidstærkt greb.
Produktoplysninger
- Klassiske snørebånd
- Nike Air-logo på hælen
- Jumpman på pløs og sål
- Vist farve: sort/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Stylenr.: IM6033-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 4 RM