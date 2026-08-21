Air Jordan 4 RM-sko til mænd

Disse sneakers genfortolker den øjeblikkeligt genkendelige AJ4 til et liv på farten. Vi har koncentreret os om komfort og slidstyrke, mens vi har bevaret det klassiske look, du elsker. Max Air i hælen giver stødabsorbering ved hvert skridt, og dele af overdelen – vingen, snørestykket og hælen – blander sig med en stærk, fleksibel ramme, der omslutter skoen og tilføjer slidstyrke til hverdagens pendling.

Vist farve: Anthracite/Barely Green/Jade Aura/Iced Carmine

Stylenr.: FQ7939-008