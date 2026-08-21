Air Jordan 4 RM
Sko til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Disse sneakers genfortolker den øjeblikkeligt genkendelige AJ4 til et liv på farten. Vi har koncentreret os om komfort og slidstyrke, mens vi har bevaret det klassiske look, du elsker. Max Air i hælen giver stødabsorbering ved hvert skridt, og dele af overdelen – vingen, snørestykket og hælen – blander sig med en stærk, fleksibel ramme, der omslutter skoen og tilføjer slidstyrke til hverdagens pendling.
- Vist farve: Anthracite/Barely Green/Jade Aura/Iced Carmine
- Stylenr.: FQ7939-008
Air Jordan 4 RM
Disse sneakers genfortolker den øjeblikkeligt genkendelige AJ4 til et liv på farten. Vi har koncentreret os om komfort og slidstyrke, mens vi har bevaret det klassiske look, du elsker. Max Air i hælen giver stødabsorbering ved hvert skridt, og dele af overdelen – vingen, snørestykket og hælen – blander sig med en stærk, fleksibel ramme, der omslutter skoen og tilføjer slidstyrke til hverdagens pendling.
Fordele
- Det ægte læder i overdelen giver slidstyrke og struktur.
- Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
- Gummiydersålen giver greb.
Produktoplysninger
- Nike Air-logo på hælen
- Jumpman på pløs og sål
- Vist farve: Anthracite/Barely Green/Jade Aura/Iced Carmine
- Stylenr.: FQ7939-008
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Ingen anmeldelser
Air Jordan 4 RM