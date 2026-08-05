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Air Jordan 4 Retro-sko til større børn - sort/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Air Jordan 4 Retro

Sko til større børn

1.199 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Hvad er bedre end et nyt par AJ4? Ikke meget, hvis du spørger os. Det fløjlsagtige nubuck og glatte læder gør looket luksuriøst.


  • Vist farve: sort/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Stylenr.: II1271-001

Air Jordan 4 Retro

1.199 kr.

Hvad er bedre end et nyt par AJ4? Ikke meget, hvis du spørger os. Det fløjlsagtige nubuck og glatte læder gør looket luksuriøst.

Fordele

  • Det ægte læder og kunstlæderet er kombineret med et gitterunderlag i mesh, der giver tekstur, dimension og en opgraderet stil.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.
  • Det fritsvævende snørestykke ved anklen strammes over din fod, når du snører skoen, hvilket giver en sikker fornemmelse.
  • Gummiydersålen med sildebensmønster giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Vist farve: sort/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Stylenr.: II1271-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

5 stjerner

  • Love them

    Amber220805258

    I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!

  • TarshaT151282010

    I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship

  • Retro 4

    Ironman B

    [This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 4 Retro-sko til større børn

Air Jordan 4 Retro

1.199 kr.

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