Air Jordan 4 Retro "Comic"-sko til mænd

Heiko238865596
Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.
Klarna tilgængelig ved kassen.
AJ4 hersker stadig over dem alle, ligesom dine foretrukne tegneseriesuperhelte. Denne udgave henter inspiration fra tegneseriekulturen og giver den ikoniske silhuet en actionfyldt opdatering. Tænk på den som et alternativt cover til et vigtigt nummer – livlige flerfarvede detaljer og accenter i University Red træder tydeligt frem mod overdelen i Off White førsteklasses læder. Den synlige Nike Air-stødabsorbering gør hvert skridt på din rejse blødere. Og Nike Air-logoet på hælen? Det er aldrig blevet gjort før. Denne fængende model holder historien i gang med overraskelser rundt om hvert eneste hjørne.
Air Jordan 4 Retro "Comic"
AJ4 hersker stadig over dem alle, ligesom dine foretrukne tegneseriesuperhelte. Denne udgave henter inspiration fra tegneseriekulturen og giver den ikoniske silhuet en actionfyldt opdatering. Tænk på den som et alternativt cover til et vigtigt nummer – livlige flerfarvede detaljer og accenter i University Red træder tydeligt frem mod overdelen i Off White førsteklasses læder. Den synlige Nike Air-stødabsorbering gør hvert skridt på din rejse blødere. Og Nike Air-logoet på hælen? Det er aldrig blevet gjort før. Denne fængende model holder historien i gang med overraskelser rundt om hvert eneste hjørne.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Heiko238865596
Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.
Best shoes ever
Cathy522490094
My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!
AReal22
Love them‼️ But has anyone pulled the flight off of the tongue to reveal the dunk sticker like in the box?? I'm definitely gonna pull mine off, you can see it just underneath the flight 😉
Air Jordan 4 Retro "Comic"