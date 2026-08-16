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Gode bedømmelser
Air Jordan 4 Retro "Comic"-sko til mænd - Off White/Anthracite/Fire Pink

Air Jordan 4 Retro "Comic"

Sko til mænd

1.549 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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AJ4 hersker stadig over dem alle, ligesom dine foretrukne tegneseriesuperhelte. Denne udgave henter inspiration fra tegneseriekulturen og giver den ikoniske silhuet en actionfyldt opdatering. Tænk på den som et alternativt cover til et vigtigt nummer – livlige flerfarvede detaljer og accenter i University Red træder tydeligt frem mod overdelen i Off White førsteklasses læder. Den synlige Nike Air-stødabsorbering gør hvert skridt på din rejse blødere. Og Nike Air-logoet på hælen? Det er aldrig blevet gjort før. Denne fængende model holder historien i gang med overraskelser rundt om hvert eneste hjørne.


  • Vist farve: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Stylenr.: JA1135-100

Air Jordan 4 Retro "Comic"

1.549 kr.

AJ4 hersker stadig over dem alle, ligesom dine foretrukne tegneseriesuperhelte. Denne udgave henter inspiration fra tegneseriekulturen og giver den ikoniske silhuet en actionfyldt opdatering. Tænk på den som et alternativt cover til et vigtigt nummer – livlige flerfarvede detaljer og accenter i University Red træder tydeligt frem mod overdelen i Off White førsteklasses læder. Den synlige Nike Air-stødabsorbering gør hvert skridt på din rejse blødere. Og Nike Air-logoet på hælen? Det er aldrig blevet gjort før. Denne fængende model holder historien i gang med overraskelser rundt om hvert eneste hjørne.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Den bløde og behagelige Max Air-stødabsorbering har præcis den rette mængde støtte.

Produktoplysninger

  • Overdel i læder og kunstlæder
  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Stylenr.: JA1135-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (13)

5 stjerner

  • Heiko238865596

    Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.

  • Best shoes ever

    Cathy522490094

    My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!

  • AReal22

    Love them‼️ But has anyone pulled the flight off of the tongue to reveal the dunk sticker like in the box?? I'm definitely gonna pull mine off, you can see it just underneath the flight 😉

Air Jordan 4 Retro "Comic"-sko til mænd

Air Jordan 4 Retro "Comic"

1.549 kr.

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