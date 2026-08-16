Air Jordan 4 Retro "Comic"-sko til mænd

AJ4 hersker stadig over dem alle, ligesom dine foretrukne tegneseriesuperhelte. Denne udgave henter inspiration fra tegneseriekulturen og giver den ikoniske silhuet en actionfyldt opdatering. Tænk på den som et alternativt cover til et vigtigt nummer – livlige flerfarvede detaljer og accenter i University Red træder tydeligt frem mod overdelen i Off White førsteklasses læder. Den synlige Nike Air-stødabsorbering gør hvert skridt på din rejse blødere. Og Nike Air-logoet på hælen? Det er aldrig blevet gjort før. Denne fængende model holder historien i gang med overraskelser rundt om hvert eneste hjørne.

Vist farve: Off White/Anthracite/Fire Pink

Stylenr.: JA1135-100