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Air Jordan 3 Retro-sko til større børn - Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Sko til større børn

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

AJ3 var en hjørnesten i Jordan-traditionen og den første af MJ's sko med det ikoniske elefantprint. Tilføj denne klassiske style til din sneaker-garderobe, nu opdateret med nye farver for et moderne touch.


  • Vist farve: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Stylenr.: II0599-600

Air Jordan 3 Retro

1.149 kr.

AJ3 var en hjørnesten i Jordan-traditionen og den første af MJ's sko med det ikoniske elefantprint. Tilføj denne klassiske style til din sneaker-garderobe, nu opdateret med nye farver for et moderne touch.

Fordele

  • Behagelig krave føles blød omkring anklen.
  • Fleksibelt skum i mellemsålen giver dig masser af støtte.
  • Gummiet på ydersålen giver greb, hvor du har brug for det.
  • Elefantprint dekorerer kvalitetslæder.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Stylenr.: II0599-600

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (4)

5 stjerner

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Air Jordan 3 Retro-sko til større børn

Air Jordan 3 Retro

1.149 kr.

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