Air Jordan 3 Retro-sko til større børn

LOVE THESE!
Jasmyn_Hill
got these for myself!!! they are sooo cute !
Klarna tilgængelig ved kassen.
AJ3 var en hjørnesten i Jordan-traditionen og den første af MJ's sko med det ikoniske elefantprint. Tilføj denne klassiske style til din sneaker-garderobe, nu opdateret med nye farver for et moderne touch.
Air Jordan 3 Retro
AJ3 var en hjørnesten i Jordan-traditionen og den første af MJ's sko med det ikoniske elefantprint. Tilføj denne klassiske style til din sneaker-garderobe, nu opdateret med nye farver for et moderne touch.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
LOVE THESE!
Jasmyn_Hill
got these for myself!!! they are sooo cute !
Good birthday gift shoe
Kye482807420
I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where
rita873919242
A very nice shoe and comfortable
Air Jordan 3 Retro