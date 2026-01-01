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Air Jordan 11 "Quai 54"-sko til mænd - Gunsmoke/multifarvet

Air Jordan 11 "Quai 54"

Sko til mænd

1.399 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

I 2003 blev Jordan partner med en af de mest berømte streetball-turneringer i verden: Paris' Quai 54. Der udvikles en ny sportswear-linje hver sæson, der blander streetball-cool med det Jordan-brandets legendariske status. Denne udgave af AJ11 opretholder denne tradition og har en særlig stænkskærm med det ikoniske elefantprint og meshpaneler samt et nyt maskinstrikket mønster på overdelen.


  • Vist farve: Gunsmoke/multifarvet
  • Stylenr.: IR2368-001

Air Jordan 11 "Quai 54"

1.399 kr.

I 2003 blev Jordan partner med en af de mest berømte streetball-turneringer i verden: Paris' Quai 54. Der udvikles en ny sportswear-linje hver sæson, der blander streetball-cool med det Jordan-brandets legendariske status. Denne udgave af AJ11 opretholder denne tradition og har en særlig stænkskærm med det ikoniske elefantprint og meshpaneler samt et nyt maskinstrikket mønster på overdelen.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Den konturerede mudguard omslutter hele skoen og tilfører slidstyrke og stilet enkelhed.
  • Ydersålen i gummi giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Overdel i læder
  • Mellemsål i skum
  • Lav krave
  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: Gunsmoke/multifarvet
  • Stylenr.: IR2368-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 11 "Quai 54"-sko til mænd

    Air Jordan 11 "Quai 54"

    1.399 kr.

    Fuldend looket