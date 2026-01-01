Air Jordan 11 "Quai 54"
Sko til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
I 2003 blev Jordan partner med en af de mest berømte streetball-turneringer i verden: Paris' Quai 54. Der udvikles en ny sportswear-linje hver sæson, der blander streetball-cool med det Jordan-brandets legendariske status. Denne udgave af AJ11 opretholder denne tradition og har en særlig stænkskærm med det ikoniske elefantprint og meshpaneler samt et nyt maskinstrikket mønster på overdelen.
- Vist farve: Gunsmoke/multifarvet
- Stylenr.: IR2368-001
Air Jordan 11 "Quai 54"
I 2003 blev Jordan partner med en af de mest berømte streetball-turneringer i verden: Paris' Quai 54. Der udvikles en ny sportswear-linje hver sæson, der blander streetball-cool med det Jordan-brandets legendariske status. Denne udgave af AJ11 opretholder denne tradition og har en særlig stænkskærm med det ikoniske elefantprint og meshpaneler samt et nyt maskinstrikket mønster på overdelen.
Fordele
- Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
- Den konturerede mudguard omslutter hele skoen og tilfører slidstyrke og stilet enkelhed.
- Ydersålen i gummi giver slidstærkt greb.
Produktoplysninger
- Overdel i læder
- Mellemsål i skum
- Lav krave
- Klassiske snørebånd
- Vist farve: Gunsmoke/multifarvet
- Stylenr.: IR2368-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 11 "Quai 54"