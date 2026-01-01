Air Jordan 11 "Quai 54"-sko til mænd

I 2003 blev Jordan partner med en af de mest berømte streetball-turneringer i verden: Paris' Quai 54. Der udvikles en ny sportswear-linje hver sæson, der blander streetball-cool med det Jordan-brandets legendariske status. Denne udgave af AJ11 opretholder denne tradition og har en særlig stænkskærm med det ikoniske elefantprint og meshpaneler samt et nyt maskinstrikket mønster på overdelen.

Vist farve: Gunsmoke/multifarvet

Stylenr.: IR2368-001