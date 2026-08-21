Air Jordan 11 CMFT Low
Sko til mænd
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Denne farve fås ikke i øjeblikket
Air Jordan 11 CMFT Low er fremtidens flight med komfort i tankerne.Den bløde lædertåspids, mudguarden og webbing-snørebåndene har de samme funktioner som den originale AJ11.Blødt, glat Cushlon-skum og Zoom Air-stødabsorbering gør hvert skridt behageligt.
- Vist farve: Cool Grey/Medium Grey/hvid
- Stylenr.: CW0784-001
Air Jordan 11 CMFT Low
SOMMERLUKSUS.
Air Jordan 11 CMFT Low er fremtidens flight med komfort i tankerne.Den bløde lædertåspids, mudguarden og webbing-snørebåndene har de samme funktioner som den originale AJ11.Blødt, glat Cushlon-skum og Zoom Air-stødabsorbering gør hvert skridt behageligt.
Let, blød og fjedrende
Cushlon-skum er blødt og glat ved hvert skridt.Zoom Air-stødabsorbering tilføjer letvægtsfleksibilitet til blandingen.
Kvalitetslæder
Blødt læder dækker tå-området og løber hele vejen tilbage forbi mellemfoden langs skoens yderside.Den har perforeringer for åndbarhed.
Sikker pasform
Materialet går op over toppen af foden for at give en sikker, tilpasset pasform.
Flere fordele
- Skumkraven i ét stykke giver sikker, komfortabel stødabsorbering omkring hælen og anklen.
- Gummisektionerne på ydersålen giver greb og slidstyrke i områder med høj slitage.
- Webbing-snørebåndsløkkerne gør dem hurtige at snøre.
Produktoplysninger
- Vist farve: Cool Grey/Medium Grey/hvid
- Stylenr.: CW0784-001
Størrelse og pasform
- Stor i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en størrelse mindre, end du plejer
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 11 CMFT Low