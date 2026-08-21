Air Jordan 11 CMFT Low-sko til mænd

Air Jordan 11 CMFT Low

999,95 kr.

SOMMERLUKSUS.

Air Jordan 11 CMFT Low er fremtidens flight med komfort i tankerne.Den bløde lædertåspids, mudguarden og webbing-snørebåndene har de samme funktioner som den originale AJ11.Blødt, glat Cushlon-skum og Zoom Air-stødabsorbering gør hvert skridt behageligt.

Let, blød og fjedrende Cushlon-skum er blødt og glat ved hvert skridt.Zoom Air-stødabsorbering tilføjer letvægtsfleksibilitet til blandingen. Kvalitetslæder Blødt læder dækker tå-området og løber hele vejen tilbage forbi mellemfoden langs skoens yderside.Den har perforeringer for åndbarhed. Sikker pasform Materialet går op over toppen af foden for at give en sikker, tilpasset pasform.

Flere fordele Skumkraven i ét stykke giver sikker, komfortabel stødabsorbering omkring hælen og anklen.

Gummisektionerne på ydersålen giver greb og slidstyrke i områder med høj slitage.

Webbing-snørebåndsløkkerne gør dem hurtige at snøre.