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Air Jordan 1 Retro High OG-sko til større børn - sort/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG

Sko til større børn

1.049 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Den ikoniske Air Jordan 1 er velkendt, men altid frisk og gentænkt til nutidens sneakerhead-kultur. Denne Retro High OG-version går all-in med førsteklasses læder, behagelig stødabsorbering og klassiske designdetaljer.


  • Vist farve: sort/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stylenr.: II9927-001

Air Jordan 1 Retro High OG

1.049 kr.

Den ikoniske Air Jordan 1 er velkendt, men altid frisk og gentænkt til nutidens sneakerhead-kultur. Denne Retro High OG-version går all-in med førsteklasses læder, behagelig stødabsorbering og klassiske designdetaljer.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Høj krave
  • Vist farve: sort/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stylenr.: II9927-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (4)

4.8 stjerner

  • Dope Shoe

    Shell1228

    Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert

  • Sherida100545685

    This is probably one of the dopest pair of retros I have purchased. The white stitch is everything and more

  • Amazing

    TinaB322479715

    The Shoes look Amazing and feel Great. Best pair I’ve owned so far

Air Jordan 1 Retro High OG-sko til større børn

Air Jordan 1 Retro High OG

1.049 kr.

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