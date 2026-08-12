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Gode bedømmelser
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club-sko til mænd - sort/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Sko til mænd

1.349 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Hvis du ville flyve som MJ, skulle du være med i klubben. Air Jordan Flight Club. Denne AJ1 hylder arven og nostalgi fra det populære mail-in-medlemsprogram fra 80’erne og 90’erne. Den sorte overdel i vævet tekstil har hvide og University Red-detaljer med reflekterende designdetaljer, der bringer alt det klassiske Jumpman-DNA med sig. Komplet med alle de ikoniske elementer – dette er din ultimative fan club flex.


  • Vist farve: sort/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stylenr.: II9811-001

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

1.349 kr.

Hvis du ville flyve som MJ, skulle du være med i klubben. Air Jordan Flight Club. Denne AJ1 hylder arven og nostalgi fra det populære mail-in-medlemsprogram fra 80’erne og 90’erne. Den sorte overdel i vævet tekstil har hvide og University Red-detaljer med reflekterende designdetaljer, der bringer alt det klassiske Jumpman-DNA med sig. Komplet med alle de ikoniske elementer – dette er din ultimative fan club flex.

Fordele

  • Førsteklasses konstruktion giver komfort og ikonisk appel.
  • Indkapslet Nike Air-Sole-enhed i hælen giver dig blød stødabsorbering.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stylenr.: II9811-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (17)

4.8 stjerner

  • OG look and fit

    MC-Scot

    These Retro OGs fit nicely and have a great fit.

  • Belle quanto diverse dalle altre

    jacopo349945012

    Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari

  • Love it

    Rayne84

    Comfy and like the look and how they fit highly recommended

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club-sko til mænd

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

1.349 kr.

Fuldend looket