Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club-sko til mænd

OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hvis du ville flyve som MJ, skulle du være med i klubben. Air Jordan Flight Club. Denne AJ1 hylder arven og nostalgi fra det populære mail-in-medlemsprogram fra 80’erne og 90’erne. Den sorte overdel i vævet tekstil har hvide og University Red-detaljer med reflekterende designdetaljer, der bringer alt det klassiske Jumpman-DNA med sig. Komplet med alle de ikoniske elementer – dette er din ultimative fan club flex.
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Hvis du ville flyve som MJ, skulle du være med i klubben. Air Jordan Flight Club. Denne AJ1 hylder arven og nostalgi fra det populære mail-in-medlemsprogram fra 80’erne og 90’erne. Den sorte overdel i vævet tekstil har hvide og University Red-detaljer med reflekterende designdetaljer, der bringer alt det klassiske Jumpman-DNA med sig. Komplet med alle de ikoniske elementer – dette er din ultimative fan club flex.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Belle quanto diverse dalle altre
jacopo349945012
Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari
Love it
Rayne84
Comfy and like the look and how they fit highly recommended
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club