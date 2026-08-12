Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club-sko til mænd

Hvis du ville flyve som MJ, skulle du være med i klubben. Air Jordan Flight Club. Denne AJ1 hylder arven og nostalgi fra det populære mail-in-medlemsprogram fra 80’erne og 90’erne. Den sorte overdel i vævet tekstil har hvide og University Red-detaljer med reflekterende designdetaljer, der bringer alt det klassiske Jumpman-DNA med sig. Komplet med alle de ikoniske elementer – dette er din ultimative fan club flex.

Vist farve: sort/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Stylenr.: II9811-001