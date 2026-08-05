Air Jordan 1 Mid-sko til større børn

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.

Vist farve: Pink Gaze/hvid/sort

Stylenr.: DQ8423-602