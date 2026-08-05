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Gode bedømmelser
Air Jordan 1 Mid-sko til større børn - Pink Gaze/hvid/sort

Air Jordan 1 Mid

Sko til større børn

28% rabat
Pink Gaze/hvid/sort
sort/Aura/Squadron Blue/sort
Summit White/Infrared 23/Neutral Grey/sort
Obsidian/hvid/Dark Powder Blue
Violet Mist/Barely Grape/hvid
University Blue/hvid/Sail/Midnight Navy
sort/hvid/University Red
Pink Foam/China Rose/hvid/Pink Foam
sort/Palomino/University Red/Phantom
True Blue/Varsity Red/sort/Summit White
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.


  • Vist farve: Pink Gaze/hvid/sort
  • Stylenr.: DQ8423-602

Air Jordan 1 Mid

28% rabat

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.

Fordele

  • Førsteklasses konstruktion giver komfort og ikonisk appel.
  • Indkapslet Air-Sole-enhed i hælen giver blød stødabsorbering.

Produktoplysninger

  • Klassiske snørebånd
  • Cupsole-konstruktion
  • Polstret krave
  • Vist farve: Pink Gaze/hvid/sort
  • Stylenr.: DQ8423-602

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (762)

4.8 stjerner

  • Love them

    Ventor781717325

    They good in love there a can’t get nothing like them

  • Perfect school shoes

    Mother of 5

    [This review was collected as part of a promotion.] Peferct and comfortable school shoes . Highly recommend.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • I ABSOLUTELY LOVE THESE!!!!

    TaiY

    [This review was collected as part of a promotion.] I love these! They are better in person. They are classic and classy! I feel like a lady, woman and cute in them! I went to ATL and gott many positive comments. A great buy!

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 1 Mid-sko til større børn

Air Jordan 1 Mid

28% rabat

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