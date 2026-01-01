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Air Jordan 1 Mid
Sko til større børn
799,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.
- Vist farve: Obsidian/hvid/Grey Fog/Obsidian
- Stylenr.: IV6050-451
Air Jordan 1 Mid
799,90 kr.
Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.
Fordele
- Overdel i læder, kunstlæder og tekstil giver en støttende følelse.
- Skummellemsål og Nike Air-stødabsorbering giver letvægtskomfort.
- Gummiydersål med rotationspunkt giver slidstærkt greb.
Produktoplysninger
- Klassiske snørebånd
- Vist farve: Obsidian/hvid/Grey Fog/Obsidian
- Stylenr.: IV6050-451
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Mid
799,90 kr.