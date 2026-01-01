Air Jordan 1 Mid
Sko til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
AJ1 skuffer aldrig – den signalerer altid god stil. Kvalitetslæder øverst gør disse sneakers slidstærke. Nike Air-enhederne under foden tilføjer klassisk stødabsorbering, der giver komfort til dine skridt. Så hvor vil du fyre den af med dem på fødderne?
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IX3526-010
Air Jordan 1 Mid
AJ1 skuffer aldrig – den signalerer altid god stil. Kvalitetslæder øverst gør disse sneakers slidstærke. Nike Air-enhederne under foden tilføjer klassisk stødabsorbering, der giver komfort til dine skridt. Så hvor vil du fyre den af med dem på fødderne?
Fordele
- Overdel i ægte læder og tekstil giver en støttende fornemmelse.
- Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
- Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.
Produktoplysninger
- Mellemhøj krave
- Wings-logo på kraven
- Jumpman på pløsen
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IX3526-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Mid