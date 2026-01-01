 
billede 1 af 9
Air Jordan 1 Mid-sko til større børn - sort/sort/hvid

Air Jordan 1 Mid

Sko til større børn

849,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

AJ1 skuffer aldrig – den signalerer altid god stil. Kvalitetslæder øverst gør disse sneakers slidstærke. Nike Air-enhederne under foden tilføjer klassisk stødabsorbering, der giver komfort til dine skridt. Så hvor vil du fyre den af med dem på fødderne?


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IX3526-010

Air Jordan 1 Mid

849,90 kr.

AJ1 skuffer aldrig – den signalerer altid god stil. Kvalitetslæder øverst gør disse sneakers slidstærke. Nike Air-enhederne under foden tilføjer klassisk stødabsorbering, der giver komfort til dine skridt. Så hvor vil du fyre den af med dem på fødderne?

Fordele

  • Overdel i ægte læder og tekstil giver en støttende fornemmelse.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Mellemhøj krave
  • Wings-logo på kraven
  • Jumpman på pløsen
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IX3526-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Air Jordan 1 Mid.

    Air Jordan 1 Mid-sko til større børn

    Air Jordan 1 Mid

    849,90 kr.

    Fuldend looket