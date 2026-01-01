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Air Jordan 1 Mid-sko til mænd - sort/Cool Grey/Light Armory Blue/sort

Air Jordan 1 Mid

Sko til mænd

1.049 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.


  • Vist farve: sort/Cool Grey/Light Armory Blue/sort
  • Stylenr.: IU7672-001

Air Jordan 1 Mid

1.049 kr.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.

Produktoplysninger

  • Overdel i læder
  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Mid-top krave
  • Vist farve: sort/Cool Grey/Light Armory Blue/sort
  • Stylenr.: IU7672-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid-sko til mænd

    Air Jordan 1 Mid

    1.049 kr.

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