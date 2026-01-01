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Air Jordan 1 Mid
Sko til mænd
1.049 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.
- Vist farve: sort/Cool Grey/Light Armory Blue/sort
- Stylenr.: IU7672-001
Air Jordan 1 Mid
1.049 kr.
Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.
Produktoplysninger
- Overdel i læder
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Mid-top krave
- Vist farve: sort/Cool Grey/Light Armory Blue/sort
- Stylenr.: IU7672-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Mid
1.049 kr.