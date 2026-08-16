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Gode bedømmelser
Air Jordan 1 Mid-sko til mænd - Summit White/Vintage Lichen

Air Jordan 1 Mid

Sko til mænd

29% rabat
Summit White/Vintage Lichen
Summit White/Neutral Grey/Infrared 23/sort
sort/Aura/hvid/Squadron Blue
University Blue/hvid/Sail/Midnight Navy
Light Smoke Grey/sort/hvid
sort/hvid/University Red
True Blue/Varsity Red/sort/Summit White
sort/Gorge Green/Summit White
sort/Palomino/University Red/Phantom

Udsolgt:

Denne farve fås ikke i øjeblikket

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.


  • Vist farve: Summit White/Vintage Lichen
  • Stylenr.: DQ8426-107

Air Jordan 1 Mid

29% rabat

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.

Fordele

  • Overdel i læder, kunstlæder og tekstil giver en støttende følelse.
  • Skummellemsål og Nike Air-stødabsorbering giver letvægtskomfort.
  • Gummiydersål med rotationspunkt giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Summit White/Vintage Lichen
  • Stylenr.: DQ8426-107

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1466)

4.8 stjerner

  • PaulaJ219193158

    Love the shooes. Recomend to all .

  • Said166297836

    Matches with every clothes I wear

  • Olive green lovely color

    samuelr531616063

    Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.

Air Jordan 1 Mid-sko til mænd

Air Jordan 1 Mid

29% rabat

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