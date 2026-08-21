Air Jordan 1 Mid
Sko til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Jordan 1 Mid kommer med total banestil og kvalitetskomfort til et ikonisk look. Indkapslet Air i hælpuderne absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse. Plettede snørebånd tilføjer lidt flair som prikken over i'et.
- Vist farve: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Stylenr.: IQ0306-133
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid kommer med total banestil og kvalitetskomfort til et ikonisk look. Indkapslet Air i hælpuderne absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse. Plettede snørebånd tilføjer lidt flair som prikken over i'et.
Fordele
- Overdel i læder, kunstlæder og tekstil giver en støttende følelse.
- Skummellemsål og Nike Air-stødabsorbering giver letvægtskomfort.
- Gummiydersål med rotationspunkt giver slidstærkt greb.
Produktoplysninger
- Vist farve: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Stylenr.: IQ0306-133
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Mid