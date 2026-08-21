Air Jordan 1 Mid-sko til kvinder

Air Jordan 1 Mid kommer med total banestil og kvalitetskomfort til et ikonisk look. Indkapslet Air i hælpuderne absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse. Plettede snørebånd tilføjer lidt flair som prikken over i'et.

Vist farve: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Stylenr.: IQ0306-133