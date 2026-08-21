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Air Jordan 1 Mid-sko til kvinder - Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Air Jordan 1 Mid

Sko til kvinder

28% rabat

Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Jordan 1 Mid kommer med total banestil og kvalitetskomfort til et ikonisk look. Indkapslet Air i hælpuderne absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse. Plettede snørebånd tilføjer lidt flair som prikken over i'et.


  • Vist farve: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Stylenr.: IQ0306-133

Air Jordan 1 Mid

28% rabat

Air Jordan 1 Mid kommer med total banestil og kvalitetskomfort til et ikonisk look. Indkapslet Air i hælpuderne absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse. Plettede snørebånd tilføjer lidt flair som prikken over i'et.

Fordele

  • Overdel i læder, kunstlæder og tekstil giver en støttende følelse.
  • Skummellemsål og Nike Air-stødabsorbering giver letvægtskomfort.
  • Gummiydersål med rotationspunkt giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Stylenr.: IQ0306-133

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid-sko til kvinder

    Air Jordan 1 Mid

    28% rabat