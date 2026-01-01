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Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn - Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til større børn

849,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med friske detaljer. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.


  • Vist farve: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Stylenr.: IO2063-001

Air Jordan 1 Mid SE

849,90 kr.

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med friske detaljer. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.

Fordele

  • Det glatte narvlæder giver slidstyrke.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Stylenr.: IO2063-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

    Air Jordan 1 Mid SE

    849,90 kr.

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