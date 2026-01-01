Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med friske detaljer. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.

Vist farve: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Stylenr.: IO2063-001