billede 1 af 9
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til større børn
849,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med friske detaljer. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.
- Vist farve: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Stylenr.: IO2063-001
Air Jordan 1 Mid SE
849,90 kr.
Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med friske detaljer. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.
Fordele
- Det glatte narvlæder giver slidstyrke.
- Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Vist farve: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Stylenr.: IO2063-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Air Jordan 1 Mid SE.
Air Jordan 1 Mid SE
849,90 kr.