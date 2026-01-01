Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

AJ1 gør altid indtryk med stor stil. Slidstærke materialer og friske farver opdaterer et ikon, så den old-school Jordan-magi holdes i live. Nike Air-stødabsorbering tilføjer den komfort, du har brug for til løb, hop og leg.

Vist farve: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red

Stylenr.: IO2065-100