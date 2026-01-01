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Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn - Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til større børn

849,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

AJ1 gør altid indtryk med stor stil. Slidstærke materialer og friske farver opdaterer et ikon, så den old-school Jordan-magi holdes i live. Nike Air-stødabsorbering tilføjer den komfort, du har brug for til løb, hop og leg.


  • Vist farve: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
  • Stylenr.: IO2065-100

Air Jordan 1 Mid SE

849,90 kr.

AJ1 gør altid indtryk med stor stil. Slidstærke materialer og friske farver opdaterer et ikon, så den old-school Jordan-magi holdes i live. Nike Air-stødabsorbering tilføjer den komfort, du har brug for til løb, hop og leg.

Fordele

  • Det ægte læder giver slidstyrke, struktur og en førsteklasses fornemmelse.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Den bløde skummellemsål giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiydersålen giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Klassiske snørebånd
  • Jumpman-pløsmærke
  • Wings-logo på kraven
  • Vist farve: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
  • Stylenr.: IO2065-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

    Air Jordan 1 Mid SE

    849,90 kr.

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