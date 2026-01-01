Air Jordan 1 Mid SE
Sko til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
AJ1 skuffer aldrig – den signalerer altid god stil. Kvalitetslæder øverst gør disse sneakers slidstærke. Nike Air-enhederne under foden tilføjer klassisk stødabsorbering, der giver komfort til dine skridt. Så hvor vil du fyre den af med dem på fødderne?
- Vist farve: sort/Opti Yellow/Silver
- Stylenr.: IV6811-001
Air Jordan 1 Mid SE
AJ1 skuffer aldrig – den signalerer altid god stil. Kvalitetslæder øverst gør disse sneakers slidstærke. Nike Air-enhederne under foden tilføjer klassisk stødabsorbering, der giver komfort til dine skridt. Så hvor vil du fyre den af med dem på fødderne?
Fordele
- Overdelen af ægte læder og kunstlæder tilføjer slidstyrke og struktur.
- Den indkapslede Nike Air-enhed afbøder stød og giver stødabsorbering ved hvert skridt.
- Gummi i ydersålen giver et slidstærkt greb.
Produktoplysninger
- Klassiske snørebånd
- Wings-logo på kraven
- Jumpman på pløsen
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: sort/Opti Yellow/Silver
- Stylenr.: IV6811-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Air Jordan 1 Mid SE.
Air Jordan 1 Mid SE