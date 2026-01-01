Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

AJ1 skuffer aldrig – den signalerer altid god stil. Kvalitetslæder øverst gør disse sneakers slidstærke. Nike Air-enhederne under foden tilføjer klassisk stødabsorbering, der giver komfort til dine skridt. Så hvor vil du fyre den af med dem på fødderne?

Vist farve: sort/Opti Yellow/Silver

Stylenr.: IV6811-001