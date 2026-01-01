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Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn - sort/Opti Yellow/Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til større børn

849,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

AJ1 skuffer aldrig – den signalerer altid god stil. Kvalitetslæder øverst gør disse sneakers slidstærke. Nike Air-enhederne under foden tilføjer klassisk stødabsorbering, der giver komfort til dine skridt. Så hvor vil du fyre den af med dem på fødderne?


  • Vist farve: sort/Opti Yellow/Silver
  • Stylenr.: IV6811-001

Air Jordan 1 Mid SE

849,90 kr.

AJ1 skuffer aldrig – den signalerer altid god stil. Kvalitetslæder øverst gør disse sneakers slidstærke. Nike Air-enhederne under foden tilføjer klassisk stødabsorbering, der giver komfort til dine skridt. Så hvor vil du fyre den af med dem på fødderne?

Fordele

  • Overdelen af ægte læder og kunstlæder tilføjer slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-enhed afbøder stød og giver stødabsorbering ved hvert skridt.
  • Gummi i ydersålen giver et slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Klassiske snørebånd
  • Wings-logo på kraven
  • Jumpman på pløsen
  • Detaljer i reflekterende design
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: sort/Opti Yellow/Silver
  • Stylenr.: IV6811-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

    Air Jordan 1 Mid SE

    849,90 kr.

    Fuldend looket