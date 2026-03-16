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Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn - sort/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til større børn

29% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.


  • Vist farve: sort/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Stylenr.: IB7053-002

Air Jordan 1 Mid SE

29% rabat

Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Wings-logo på kraven
  • Jumpman på pløsen
  • Vist farve: sort/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Stylenr.: IB7053-002

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Fast delivery

    Kev

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Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

Air Jordan 1 Mid SE

29% rabat

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