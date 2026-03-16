Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

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Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.
Air Jordan 1 Mid SE
Denne udgave af AJ1 genfortolker Mikes første signaturmodel med en frisk blanding af farver. Førsteklasses materialer, blød stødabsorbering og en polstret ankelkrave yder total støtte og hylder den sko, der startede det hele.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
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Kev
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Air Jordan 1 Mid SE