Air Jordan 1 Mid SE-sko til større børn

AJ1 gør altid indtryk med stor stil. Slidstærke materialer og friske farver opdaterer et ikon, så den old-school Jordan-magi holdes i live. Nike Air-stødabsorbering tilføjer den komfort, du har brug for til løb, hop og leg.

Vist farve: Sweet Beet/Off Noir/hvid/Desert Pink

Stylenr.: IO2066-600