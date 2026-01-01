Air Jordan 1 Mid SE
Sko til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
AJ1 gør altid indtryk med stor stil. Slidstærke materialer og friske farver opdaterer et ikon, så den old-school Jordan-magi holdes i live. Nike Air-stødabsorbering tilføjer den komfort, du har brug for til løb, hop og leg.
- Vist farve: Sweet Beet/Off Noir/hvid/Desert Pink
- Stylenr.: IO2066-600
Air Jordan 1 Mid SE
AJ1 gør altid indtryk med stor stil. Slidstærke materialer og friske farver opdaterer et ikon, så den old-school Jordan-magi holdes i live. Nike Air-stødabsorbering tilføjer den komfort, du har brug for til løb, hop og leg.
Fordele
- Ægte læder og kunstlæder giver slidstyrke og struktur.
- Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
- Den bløde skummellemsål giver letvægtsstødabsorbering.
- Gummiydersålen giver slidstærkt greb.
Produktoplysninger
- Klassiske snørebånd
- Jumpman-pløsmærke
- Wings-logo på kraven
- Vist farve: Sweet Beet/Off Noir/hvid/Desert Pink
- Stylenr.: IO2066-600
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Mid SE