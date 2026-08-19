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Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd - Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til mænd

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Jordan 1 Mid kommer med total banestil og kvalitetskomfort til et ikonisk look. Dens Air-Sole-enhed absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse.


  • Vist farve: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Stylenr.: IO2050-100

Air Jordan 1 Mid SE

1.149 kr.

Air Jordan 1 Mid kommer med total banestil og kvalitetskomfort til et ikonisk look. Dens Air-Sole-enhed absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse.

Fordele

  • Overdel i kvalitetslæder og tekstil giver slidstyrke, komfort og støtte.
  • Air Sole-enhed i hælen leverer den karakteristiske stødabsorbering.
  • Gummiydersålen giver greb på forskellige typer underlag.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Stylenr.: IO2050-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Great trainers

    Steven595761330

    They look good, well made and true to size. GREAT!

Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd

Air Jordan 1 Mid SE

1.149 kr.

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