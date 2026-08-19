Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd

Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Jordan 1 Mid kommer med total banestil og kvalitetskomfort til et ikonisk look. Dens Air-Sole-enhed absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse.
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid kommer med total banestil og kvalitetskomfort til et ikonisk look. Dens Air-Sole-enhed absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Air Jordan 1 Mid SE