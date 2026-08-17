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Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd - sort/Opti Yellow/Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til mænd

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver, glatte materialer og reflekterende detaljer giver den en markant identitet.


  • Vist farve: sort/Opti Yellow/Silver
  • Stylenr.: IO2052-001

Air Jordan 1 Mid SE

1.149 kr.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver, glatte materialer og reflekterende detaljer giver den en markant identitet.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Det reflekterende, vævede materiale på sidestykkerne giver øget synlighed.
  • Narvlæderet på overlæderet giver førsteklasses slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: sort/Opti Yellow/Silver
  • Stylenr.: IO2052-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Me encantan

    Jesús

    Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.

Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd

Air Jordan 1 Mid SE

1.149 kr.

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