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Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd - sort/sort/hvid

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til mænd

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glatte læder holder arven i live.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IX3525-010

Air Jordan 1 Mid SE

1.149 kr.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glatte læder holder arven i live.

Fordele

  • Overdel i ægte læder og tekstil giver en støttende fornemmelse.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Mellemhøj krave
  • Wings-logo på kraven
  • Jumpman på pløsen
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IX3525-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd

    Air Jordan 1 Mid SE

    1.149 kr.

    Fuldend looket