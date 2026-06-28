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Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd - True Red/hvid/Court Purple/sort

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til mænd

26% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Basketballstorhed er i Air Jordan 1's DNA. Denne mid-top-udgave er en hyldest til MJ's første mesterskab med en dristig blanding af farver for både Chicago og Los Angeles sammen med børstet læder.


  • Vist farve: True Red/hvid/Court Purple/sort
  • Stylenr.: IQ9383-611

Air Jordan 1 Mid SE

26% rabat

Basketballstorhed er i Air Jordan 1's DNA. Denne mid-top-udgave er en hyldest til MJ's første mesterskab med en dristig blanding af farver for både Chicago og Los Angeles sammen med børstet læder.

Fordele

  • Læderoverdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Wings-logo på kraven
  • Jumpman på pløsen
  • Vist farve: True Red/hvid/Court Purple/sort
  • Stylenr.: IQ9383-611

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (6)

5 stjerner

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • Air Jordan 1 Mid SE

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

Air Jordan 1 Mid SE-sko til mænd

Air Jordan 1 Mid SE

26% rabat

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