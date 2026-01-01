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Air Jordan 1 Mid SE
Sko til mænd
1.149 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.
- Vist farve: sort/sort/Tough Red
- Stylenr.: IX3527-010
Air Jordan 1 Mid SE
1.149 kr.
Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.
Fordele
- Overdel i ægte læder og tekstil giver en støttende fornemmelse.
- Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
- Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.
Produktoplysninger
- Mellemhøj krave
- Wings-logo på kraven
- Jumpman på pløsen
- Vist farve: sort/sort/Tough Red
- Stylenr.: IX3527-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Mid SE
1.149 kr.