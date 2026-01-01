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Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
29% rabat
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Air Jordan 1 Mid SE bringer total banestil og luksuskomfort til et ikonisk look. Dens Air-Sole-enhed absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse.
- Vist farve: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Stylenr.: IR2011-247
Air Jordan 1 Mid SE
29% rabat
Denne Air Jordan 1 Mid SE bringer total banestil og luksuskomfort til et ikonisk look. Dens Air-Sole-enhed absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse.
Fordele
- Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
- Perforeringerne ved tæerne tilføjer åndbarhed.
Produktoplysninger
- Overdel i læder og tekstil
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Mid-top krave
- Vist farve: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Stylenr.: IR2011-247
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Mid SE
29% rabat