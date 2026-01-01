Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder

Denne Air Jordan 1 Mid SE bringer total banestil og luksuskomfort til et ikonisk look. Dens Air-Sole-enhed absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse.

Vist farve: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Stylenr.: IR2011-247