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Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder - Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til kvinder

29% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne Air Jordan 1 Mid SE bringer total banestil og luksuskomfort til et ikonisk look. Dens Air-Sole-enhed absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse.


  • Vist farve: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Stylenr.: IR2011-247

Air Jordan 1 Mid SE

29% rabat

Denne Air Jordan 1 Mid SE bringer total banestil og luksuskomfort til et ikonisk look. Dens Air-Sole-enhed absorberer stød på trægulve, mens den polstrede krave giver dig en støttende fornemmelse.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Perforeringerne ved tæerne tilføjer åndbarhed.

Produktoplysninger

  • Overdel i læder og tekstil
  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Mid-top krave
  • Vist farve: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Stylenr.: IR2011-247

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder

    Air Jordan 1 Mid SE

    29% rabat

    Fuldend looket