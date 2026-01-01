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Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Giv dit look kant i Air Jordan 1 Mid SE. Den er fremstillet i førsteklasses læder og har en opdateret farvepalet, der giver denne klassiker et friskt look.
- Vist farve: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Stylenr.: DO7440-821
Air Jordan 1 Mid SE
1.049 kr.
FRISKE FARVER TIL EN FAVORIT.
Giv dit look kant i Air Jordan 1 Mid SE. Den er fremstillet i førsteklasses læder og har en opdateret farvepalet, der giver denne klassiker et friskt look.
Fordele
- Overdel i narvlæder giver klassisk stil og slidstyrke.
- Indkapslet Air-enhed i hælen giver letvægtsaffjedring.
Produktoplysninger
- Wings-logo præget på siden
- Påsyet Swoosh-logo
- Gummigreb
- Mellemsål i skum
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Stylenr.: DO7440-821
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Mid SE
1.049 kr.