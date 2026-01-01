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Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder - Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til kvinder

1.049 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Giv dit look kant i Air Jordan 1 Mid SE. Den er fremstillet i førsteklasses læder og har en opdateret farvepalet, der giver denne klassiker et friskt look.


  • Vist farve: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Stylenr.: DO7440-821

Air Jordan 1 Mid SE

1.049 kr.

FRISKE FARVER TIL EN FAVORIT.

Giv dit look kant i Air Jordan 1 Mid SE. Den er fremstillet i førsteklasses læder og har en opdateret farvepalet, der giver denne klassiker et friskt look.

Fordele

  • Overdel i narvlæder giver klassisk stil og slidstyrke.
  • Indkapslet Air-enhed i hælen giver letvægtsaffjedring.

Produktoplysninger

  • Wings-logo præget på siden
  • Påsyet Swoosh-logo
  • Gummigreb
  • Mellemsål i skum
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Stylenr.: DO7440-821

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder

    Air Jordan 1 Mid SE

    1.049 kr.

    Fuldend looket