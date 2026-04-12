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Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder - Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til kvinder

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de nittede detaljer og glatte læder giver den en markant identitet.


  • Vist farve: Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Stylenr.: II0571-001

Air Jordan 1 Mid SE

1.149 kr.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de nittede detaljer og glatte læder giver den en markant identitet.

Fordele

  • Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Stylenr.: II0571-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • So dope

    jessicam14874953

    These shoes are so dope. Just the right amount of bling on them to make a statement you can go business casual you can go street with these. They are really really nice comfortable shoes. They definitely make a statement.

Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder

Air Jordan 1 Mid SE

1.149 kr.

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