 
billede 1 af 9
Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder - Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til kvinder

26% rabat

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Klassisk silhuet, behagelige detaljer. Denne AJ1 bevarer det ikoniske look, du elsker, med bløde, maskinstrikkede tekstiler og en sød, hæklet charm i legende pastelfarver.


  • Vist farve: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Stylenr.: II0570-302

Air Jordan 1 Mid SE

26% rabat

Klassisk silhuet, behagelige detaljer. Denne AJ1 bevarer det ikoniske look, du elsker, med bløde, maskinstrikkede tekstiler og en sød, hæklet charm i legende pastelfarver.

Fordele

  • Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Mellemhøj krave
  • Vist farve: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Stylenr.: II0570-302

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Brutal

    Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4

    Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales

Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder

Air Jordan 1 Mid SE

26% rabat

Fuldend looket