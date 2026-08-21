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Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder - hvid/Desert Berry

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til kvinder

1.149 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.


  • Vist farve: hvid/Desert Berry
  • Stylenr.: IO0669-100

Air Jordan 1 Mid SE

1.149 kr.

Denne mid-top-sko, der er inspireret af den originale AJ1, bevarer det ikoniske look, du elsker, mens de udvalgte farver og glat læder giver den en markant identitet.

Fordele

  • Overdel i læder, kunstlæder og tekstil giver en støttende følelse.
  • Skummellemsål og Nike Air-stødabsorbering giver letvægtskomfort.
  • Gummiydersål med rotationspunkt giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: hvid/Desert Berry
  • Stylenr.: IO0669-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder

    Air Jordan 1 Mid SE

    1.149 kr.