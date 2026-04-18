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Gode bedømmelser
Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder - hvid/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Sko til kvinder

26% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Skoen, der startede det hele, får lidt glimmer i denne fantastiske udgave af AJ1. Den ikoniske mellemhøje silhuet lyser op med en blændende, kromlignende overdel, der fanger øjet og vækker opsigt.


  • Vist farve: hvid/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stylenr.: FN5031-100

Air Jordan 1 Mid SE

26% rabat

Skoen, der startede det hele, får lidt glimmer i denne fantastiske udgave af AJ1. Den ikoniske mellemhøje silhuet lyser op med en blændende, kromlignende overdel, der fanger øjet og vækker opsigt.

Produktoplysninger

  • Wings-logo på hælen
  • Skummellemsål
  • Gummigreb
  • Jumpman Air-logo på pløsen
  • Vist farve: hvid/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stylenr.: FN5031-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (38)

4.8 stjerner

  • Lola

    DraganaP340362600

    Fantastiskt

  • Think again

    NeilG108727316

    Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.

  • Stylish and Fabulous

    Sam1012

    These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.

Air Jordan 1 Mid SE-sko til kvinder

Air Jordan 1 Mid SE

26% rabat

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