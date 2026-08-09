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Air Jordan 1 Mid SE Edge-sko til kvinder - Pale Ivory/sort/Muslin/Racer Pink

Air Jordan 1 Mid SE Edge

Sko til kvinder

1.149 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Skift din stil med disse AJ1-Mid-sko med farveblokke. Highlighter-agtige lyse detaljer får dem til at skille sig ud – folk vil ikke kunne tage øjnene fra din stil. Det bløde læder er nemt at gå til, og klassisk Nike Air-stødabsorbering får dig til at føle dig løftet.


  • Vist farve: Pale Ivory/sort/Muslin/Racer Pink
  • Stylenr.: IB7007-107

Air Jordan 1 Mid SE Edge

1.149 kr.

Skift din stil med disse AJ1-Mid-sko med farveblokke. Highlighter-agtige lyse detaljer får dem til at skille sig ud – folk vil ikke kunne tage øjnene fra din stil. Det bløde læder er nemt at gå til, og klassisk Nike Air-stødabsorbering får dig til at føle dig løftet.

Fordele

  • Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Wings-logo på kraven
  • Jumpman på pløsen
  • Vist farve: Pale Ivory/sort/Muslin/Racer Pink
  • Stylenr.: IB7007-107

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (18)

4.3 stjerner

  • Statement Piece

    yorubar117750092

    By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!

  • Nice looking shoe.

    MMerc

    Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.

  • EXPOSED FOAM

    DaisyM329365840

    The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.

Air Jordan 1 Mid SE Edge-sko til kvinder

Air Jordan 1 Mid SE Edge

1.149 kr.

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