Air Jordan 1 Mid SE Edge-sko til kvinder

Skift din stil med disse AJ1-Mid-sko med farveblokke. Highlighter-agtige lyse detaljer får dem til at skille sig ud – folk vil ikke kunne tage øjnene fra din stil. Det bløde læder er nemt at gå til, og klassisk Nike Air-stødabsorbering får dig til at føle dig løftet.

Vist farve: Pale Ivory/sort/Muslin/Racer Pink

Stylenr.: IB7007-107