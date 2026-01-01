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Air Jordan 1 Low
Sko til større børn
699,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.
- Vist farve: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Stylenr.: IV6049-451
Air Jordan 1 Low
699,90 kr.
Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.
Fordele
- Ægte læder og kunstlæder giver slidstyrke.
- Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Lav krave
- Klassiske snørebånd
- Vist farve: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Stylenr.: IV6049-451
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Low
699,90 kr.