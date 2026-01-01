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Air Jordan 1 Low-sko til større børn - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Sko til større børn

699,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.


  • Vist farve: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Stylenr.: IV6049-451

Air Jordan 1 Low

699,90 kr.

Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.

Fordele

  • Ægte læder og kunstlæder giver slidstyrke.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Lav krave
  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Stylenr.: IV6049-451

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Low-sko til større børn

    Air Jordan 1 Low

    699,90 kr.

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