Air Jordan 1 Low-sko til mænd

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.

Vist farve: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Stylenr.: IV6045-451