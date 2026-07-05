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Air Jordan 1 Low-sko til mænd - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Sko til mænd

979,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.


  • Vist farve: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Stylenr.: IV6045-451

Air Jordan 1 Low

979,90 kr.

Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.

Fordele

  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Perforeringerne i siderne tilføjer åndbarhed.

Produktoplysninger

  • Overdel i læder og kunstlæder
  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Lav krave
  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Stylenr.: IV6045-451

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • KleineFootball

    Air Jordan 1 Low Men's Shoes- the shoes were exactly as expected. I wore them as soon as I could. They fit and feel great. The color combination will allow me to wear them for just about any occasion. I highly reccommend.

Air Jordan 1 Low-sko til mænd

Air Jordan 1 Low

979,90 kr.

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