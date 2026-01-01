Air Jordan 1 Low SE
Sko til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.
- Vist farve: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
- Stylenr.: IV6787-100
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.
Fordele
- Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
- Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
- Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Lav krave
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Klassiske snørebånd
- Vist farve: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
- Stylenr.: IV6787-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Low SE