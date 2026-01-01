Air Jordan 1 Low SE
Sko til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Altid in, altid frisk. Denne Air Jordan 1 Low SE giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Derudover giver det særlige mærke på pløsen dig mulighed for at mindes din egen historie. Vælg dine farver, og træd ud med den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.
- Vist farve: Pure Platinum/Summit White/sort/Chile Red
- Stylenr.: II1257-002
Air Jordan 1 Low SE
Altid in, altid frisk. Denne Air Jordan 1 Low SE giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Derudover giver det særlige mærke på pløsen dig mulighed for at mindes din egen historie. Vælg dine farver, og træd ud med den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.
Fordele
- Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
- Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
- Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.
Produktoplysninger
- Lav krave
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: Pure Platinum/Summit White/sort/Chile Red
- Stylenr.: II1257-002
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Low SE