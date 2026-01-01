 
billede 1 af 9
Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn - Pure Platinum/Summit White/sort/Chile Red

Air Jordan 1 Low SE

Sko til større børn

29% rabat
Pure Platinum/Summit White/sort/Chile Red
sort/Iron Grey/hvid/Iced Carmine
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Altid in, altid frisk. Denne Air Jordan 1 Low SE giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Derudover giver det særlige mærke på pløsen dig mulighed for at mindes din egen historie. Vælg dine farver, og træd ud med den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.


  • Vist farve: Pure Platinum/Summit White/sort/Chile Red
  • Stylenr.: II1257-002

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat

Altid in, altid frisk. Denne Air Jordan 1 Low SE giver dig et stykke Jordan-historie og tradition, der er komfortabel hele dagen. Derudover giver det særlige mærke på pløsen dig mulighed for at mindes din egen historie. Vælg dine farver, og træd ud med den ikoniske profil, der er skabt med en high-end-blanding af materialer og indkapslet Air i hælen.

Fordele

  • Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Lav krave
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: Pure Platinum/Summit White/sort/Chile Red
  • Stylenr.: II1257-002

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Air Jordan 1 Low SE.

    Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn

    Air Jordan 1 Low SE

    29% rabat

    Fuldend looket