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Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Sko til større børn

749,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.


  • Vist farve: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Stylenr.: IO2060-100

Air Jordan 1 Low SE

749,90 kr.

Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.

Fordele

  • Nike Air-enhed i hælen giver let og fjedrende stødabsorbering.
  • Bøjelige riller forrest på ydersålen
  • Gummiydersål giver greb på forskellige underlag.

Produktoplysninger

  • Lav krave
  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Stylenr.: IO2060-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn

    Air Jordan 1 Low SE

    749,90 kr.

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