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Air Jordan 1 Low SE
Sko til større børn
749,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.
- Vist farve: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Stylenr.: IO2060-100
Air Jordan 1 Low SE
749,90 kr.
Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.
Fordele
- Nike Air-enhed i hælen giver let og fjedrende stødabsorbering.
- Bøjelige riller forrest på ydersålen
- Gummiydersål giver greb på forskellige underlag.
Produktoplysninger
- Lav krave
- Klassiske snørebånd
- Vist farve: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Stylenr.: IO2060-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Low SE
749,90 kr.