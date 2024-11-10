 
billede 1 af 8
Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Sko til større børn

749,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Bevar jordforbindelsen i disse neutrale low top-sko. Det glatte læder og det bløde ruskind føjer dimension og tekstur til disse Jordans, der er nemme at style, mens Nike Air-enheder tilføjer behagelig stødabsorbering, så du kan føle dig lige så godt tilpas, som du ser ud.


  • Vist farve: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Stylenr.: HF1863-200

Air Jordan 1 Low SE

749,90 kr.

Bevar jordforbindelsen i disse neutrale low top-sko. Det glatte læder og det bløde ruskind føjer dimension og tekstur til disse Jordans, der er nemme at style, mens Nike Air-enheder tilføjer behagelig stødabsorbering, så du kan føle dig lige så godt tilpas, som du ser ud.

Fordele

  • Kvalitetslæderet føjer slidstyrke og struktur til overdelen.
  • Skummellemsålen giver letvægtsstødabsorbering.
  • Indkapslet Nike Air-enhed i hælen giver dig blød stødabsorbering.

Produktoplysninger

  • Cupsole-konstruktion
  • Broderet Jumpman-logo
  • Wings-logo på hælen
  • Vist farve: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Stylenr.: HF1863-200

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (6)

4.3 stjerner

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Super mooi 🤩

    shimora

    Perfect! Ook een super mooie dames Schoen 😍

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn

Air Jordan 1 Low SE

749,90 kr.

Fuldend looket