Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn

Bevar jordforbindelsen i disse neutrale low top-sko. Det glatte læder og det bløde ruskind føjer dimension og tekstur til disse Jordans, der er nemme at style, mens Nike Air-enheder tilføjer behagelig stødabsorbering, så du kan føle dig lige så godt tilpas, som du ser ud.

Vist farve: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Stylenr.: HF1863-200