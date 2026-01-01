 
billede 1 af 9
Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn - True Blue/University Red/Kinetic Green/sort

Air Jordan 1 Low SE

Sko til større børn

749,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

AJ1 gør altid indtryk med stor stil. Slidstærke materialer og friske farver opdaterer et ikon, så den klassiske Jordan-magi holdes i live. Nike Air-stødabsorbering tilføjer den komfort, du har brug for til løb, hop og leg.


  • Vist farve: True Blue/University Red/Kinetic Green/sort
  • Stylenr.: IO2062-400

Air Jordan 1 Low SE

749,90 kr.

AJ1 gør altid indtryk med stor stil. Slidstærke materialer og friske farver opdaterer et ikon, så den klassiske Jordan-magi holdes i live. Nike Air-stødabsorbering tilføjer den komfort, du har brug for til løb, hop og leg.

Fordele

  • Det ægte læder giver slidstyrke og struktur.
  • Perforeringerne ved tæerne tilføjer åndbarhed.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Den bløde skummellemsål giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiydersålen giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Klassiske snørebånd
  • Wings-logo på hælen
  • Jumpman på pløsen
  • Vist farve: True Blue/University Red/Kinetic Green/sort
  • Stylenr.: IO2062-400

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Air Jordan 1 Low SE.

    Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn

    Air Jordan 1 Low SE

    749,90 kr.

    Fuldend looket