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Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn - Off Noir/hvid/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Sko til større børn

749,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.


  • Vist farve: Off Noir/hvid/Desert Pink/Desert Pink
  • Stylenr.: IO2067-001

Air Jordan 1 Low SE

749,90 kr.

Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.

Fordele

  • Læder og kunstlæder giver slidstyrke og struktur.
  • Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
  • Den bløde skummellemsål giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiydersålen giver slidstærkt greb.

Produktoplysninger

  • Klassiske snørebånd
  • Wings-logo på hælen
  • Jumpman på pløsen
  • Vist farve: Off Noir/hvid/Desert Pink/Desert Pink
  • Stylenr.: IO2067-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818

    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn

Air Jordan 1 Low SE

749,90 kr.

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