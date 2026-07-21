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Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn - hvid/hvid/Metallic Silver/sort

Air Jordan 1 Low SE

Sko til større børn

29% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer et fodboldinspireret design med traditionen fra originalen. De bedste materialer og et metallisk finish får dig til at føle dig som en vinder hele dagen.


  • Vist farve: hvid/hvid/Metallic Silver/sort
  • Stylenr.: IR2310-100

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat

Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer et fodboldinspireret design med traditionen fra originalen. De bedste materialer og et metallisk finish får dig til at føle dig som en vinder hele dagen.

Fordele

  • Overdel i ægte læder og kunstlæder giver slidstærk komfort.
  • Nike Air-enhed i hælen giver let og fjedrende stødabsorbering.
  • Bøjelige riller forrest på ydersålen
  • Gummiydersål giver greb på forskellige underlag.

Produktoplysninger

  • Vist farve: hvid/hvid/Metallic Silver/sort
  • Stylenr.: IR2310-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Aikaterini294589870

    Απίστευτο παπούτσι , πάρα πολύ άνετο, ίσως απ τα καλύτερα που έχω αγοράσει καιρό τώρα

  • Look Much Better Then The Picture

    jades927539722

    Amazing I Bought 2 Pairs The Big Thing On Top Is Removable Witch I Think It Looks So So Much Better Without Loving The Jordan Logo At The Back

Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat

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