Air Jordan 1 Low SE
Sko til større børn
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Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.
- Vist farve: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Stylenr.: IR1142-001
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low, der er inspireret af originalen fra 1985, har et stilrent, klassisk look, der både er velkendt og alligevel altid friskt. Med et ikonisk design, der passer perfekt til enhver pasform, sikrer disse sneaks, at du altid er stilet.
Fordele
- Det ægte læder giver slidstyrke og struktur.
- Perforeringerne ved tæerne tilføjer åndbarhed.
- Nike Air-teknologien absorberer stød ved hvert skridt.
- Den bløde skummellemsål giver letvægtsstødabsorbering.
- Gummiydersålen giver slidstærkt greb.
Produktoplysninger
- Klassiske snørebånd
- Wings-logo på hælen
- Jumpman på pløsen
- Vist farve: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Stylenr.: IR1142-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan 1 Low SE