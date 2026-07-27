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Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn - Game Royal/sort/sort/Bright Mango

Air Jordan 1 Low SE

Sko til større børn

29% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.


  • Vist farve: Game Royal/sort/sort/Bright Mango
  • Stylenr.: II1249-400

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat

Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.

Fordele

  • Læderet i overdelen giver slidstyrke og struktur.
  • Den indkapslede Nike Air-Sole-enhed giver letvægtsstødabsorbering.
  • Gummiet i ydersålen giver dig greb i hverdagen.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Game Royal/sort/sort/Bright Mango
  • Stylenr.: II1249-400

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • SepeedehS979715804

    I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.

Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn

Air Jordan 1 Low SE

29% rabat

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