Air Jordan 1 Low SE-sko til større børn

SepeedehS979715804
I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.
Air Jordan 1 Low SE
Et ikonisk look, der holder. Denne AJ1 kombinerer det klassiske design fra originalen med førsteklasses materialer, der holder dig i gang hele dagen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
SepeedehS979715804
I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.
Air Jordan 1 Low SE